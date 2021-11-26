Каждые три секунды умирал человек: воспоминания свидетеля Голодомора 1932-1933 годов

Голодная смерть непокоренного народа — в 1932-1933 годах Сталин замордовал украинцев, выступавших против насильственной политики Кремля.

По разным подсчетам, от 4,5 до 10 млн человек в Украине умерли от голода, когда Сталин отправлял за границу эшелоны зерна.

Так тиран наказывал украинцев, не поддерживавших коллективизацию и не желавших отдавать нажитое имущество в собственность колхозов. Харьковщина — среди наиболее пострадавших областей.

В канун памяти жертв голодоморов, Факты ICTV разыскали свидетеля тех ужасных событий. Мария Митрофановна Мамчий до сих пор не может понять, за что так наказали ее семью.

На окраине одной из улиц в Харьковской области находился дом Мамчиев. Единоличники имели четыре гектара земли, корову, быка, коня. В общем, никогда не голодали. Однако на Рождеств с 1932 на 1933 гг. родителей с тремя детьми просто выбросили из дома и все забрали.

Марии Митрофановне было четыре года, когда коллективизация превратила их состоятельную семью в нищих. Так их наказали за то, что отец отказался вступать в колхоз. И приказали крестьянам не пускать в дом, иначе их ждала такая же судьба

Она до сих пор помнит отчаянный поступок односельчанки Секлеты Поднебенной — рискуя семью собственными детьми, она пустила нещасных в дом.

– А она говорит – пусть и моих выбрасывают! Так она наварила бабки чугун здоровый, разостлала рядно, своих детей посадила. И нас посадила, покормила, — рассказала жительница села Мирное, ставшая свидетелем Голодомора 1932-1933 годов, Мария Мамчий.

В это время райком партии Богодуховского района приказал забрать у селян хлеб, так называемые черные метлы зачищали амбары. В селах люди пухли от голода, а для гастролирующих с проверками руководителей аппарата устраивали столовые закрытого типа, где ломились столы.

– А мы что ели? Ходили, рогоз рвали, мокали и ели, — рассказала свидетельница Голодомора 1932-1933 годов Мария Мамчий.

От голода в украинских селах каждые три секунды умирал человек, а за сутки – 28 тыс. людей. Историк Игорь Шуйский родом из Богодуховщины. Он рассказал, что прямо на бабушкином огороде расположены могилы прапрадеда и мальчика Коленьки, которому исполнился всего год. И таких случаев множество.

– Не было сил в тот период довезти даже, вырыть яму на сельском кладбище, – рассказал доктор философии в области истории и автор книг о Голодоморе Игорь Шуйский.

Колхозы, которые не могли выполнить нереальные планы хлебозаготовки, помещали на черные доски. Села окружали специальные отряды, а людей не выпускали.

Богодуховцы бунтовали и устраивали волынки (женские бунты), но всех арестовывали. А так называемых дел “за колоски” только в этой местности было около полтысячи, а в Украине – 150 тыс.

Селяне бежали в областной центр, надеясь выжить. Из рассекреченных архивов стало известно, что люди и там умирали сотнями, а в первые три дня июня 1933 года на улицах города нашли 196 трупов.

Кремль пытался скрыть преступления – в опустевшие дома, которых было сотни в каждом районе, заселяли россиян и белорусов. Харьков отчитывался об успехах индустриализации – выпуске полторы сотни тракторов в день. Сталин же 10 млн тонн украинского зерна отгрузил за границу, увеличив объемы экспорта в 20 раз.

По разным подсчетам, жертвами Голодомора 1932-1933 годов стали от 4,5 до 10 млн человек. Сталин хотел подавить своенравных украинцев. Только за первые три года коллективизации по Украине прокатилось более семи тысяч протестов, а более миллиона крестьян открыто выступили против большевистской политики.

Это был геноцид, уверены более 80% украинцев. Геноцидом признали голодомор почти в двух десятках стран мира, а Россия даже не покаялась. Кроме того, РФ не отказывается оправдывать преступления Кремля, а Сталина две трети россиян считают успешным лидером.

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