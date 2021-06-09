Країни Балтії перед самітом НАТО заявили про підтримку України

Країни Балтії виступили за сильнішу підтримку України та Грузії перед самітом НАТО.

Про це заявив лідер Альянсу та литовський президент Гітанас Науседа.

Він підтвердив, що Литва, Латвія та Естонія готові відстоювати сильнішу підтримку України та збільшити інвестиції в оборонну сферу усіх країн-членів та друзів Альянсу.

Вступ України до НАТО

У червні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка підтримує членство України в Північноатлантичному Альянсі.

За його словами, для потенційного приєднання до НАТО Україна має всі необхідні інструменти.

Однак перешкоджати членству може те, що не всі учасники Альянсу були б готові проголосувати за надання Києву Плану дій щодо членства в НАТО.

Детальніше про питання вступу України до НАТО читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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