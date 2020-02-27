Кредит на квартиру и работа в такси: как сейчас живет экс-мэр Дебальцево в Киеве

Неважно, кем ты работаешь. Лишь бы был честным человеком, – примерно так рассуждал бывший мэр Дебальцево, который 5 лет назад переехал в столицу из Донбасса.

Несмотря на то, что у мужчины три высших образования и большой стаж работы на госслужбе, он устроился в службу такси. И только так смог прокормить семью.

Но и здесь Андрей Бондарчук выполняет свою особую миссию – рассказывает иностранцам и нашим гражданам правду о войне на востоке.

Наибольшим достижением Украины он считает свободу, потому что она может перевесить все проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане. Подробнее – в сюжете Ольги Чайко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как шли бои за Дебальцево.

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