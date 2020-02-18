Стреляли в упор, прикрываясь флагами. Как продолжались бои за Дебальцево

Проходит пять лет со времени героической обороны Дебальцево от российских оккупантов. Это – важный железнодорожный узел и стратегический плацдарм, который сдерживал продвижение боевиков вглубь Украины. После девяти месяцев обороны, в январе-феврале 2015 года состоялась главная битва между украинской армией и русско-террористическими войсками.

После подписания Минска-2, за которым, кстати, Дебальцево должно было оставаться за Украиной, наши солдаты перешли в режим прекращения огня. Тогда враг цинично усилил обстрелы и пошел в атаку.

В боях за плацдарм сотни наших воинов погибли и попали в плен.

Сначала потеряли Углегорск, затем Логвиново.

Россияне атаковали с ураганом, градом и артиллерией.

В это же время 12 февраля в Минске Украина пыталась договориться о прекращении огня и отводе войск, а Путин до последнего оттягивал, чтобы боевики взяли бойцов в кольцо, и он смог шантажировать. Но выход украинской армии, хоть и тяжелый, этого не дал сделать. И 17 февраля, поздно вечером украинские войска получили приказ о выходе.

18 февраля 5 лет назад. Журналистов уже не пропускают в Дебальцево. Ибо движение только в одну сторону – на выезд. Все, чтобы из зоны активных боевых действий быстрее вывести наши войска, технику и прежде всего, раненых.

Факты ICTV ранее писали о воспоминаниях о боях за Дебальцево.

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