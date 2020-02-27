Кредит на квартиру та робота в таксі: як зараз живе екс-мер Дебальцевого в Києві

Байдуже, ким ти працюєш. Аби тільки був чесною людиною, – приблизно так розмірковував колишній мер Дебальцевого, який 5 років тому переїхав до столиці із Донбасу.

Попри те, що в чоловіка три вищі освіти і великий стаж роботи на держслужбі, він влаштувався у службу таксі. І лише так зміг прогодувати родину.

Та й тут Андрій Бондарчук виконує свою особливу місію – розповідає іноземцям та й нашим громадянам правду про війну на сході.

Найбільшим досягненням України він вважає свободу, бо вона може переважити усі негаразди, із якими стикаються наші громадяни. Докладніше – у сюжеті Ольги Чайко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як тривали бої за Дебальцеве.

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