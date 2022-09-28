Кремль заплатит за все преступления: что предложили на Совбезе ООН после “референдумов” РФ

В Совете безопасности ООН заявили о нулевом доверии к государству-агрессору России и то, что псевдореферендумы российских оккупантов в Украине не получат никакой легитимности со стороны стран мира.

Об этом рассказала специальный корреспондент ICTV Наталья Луценко.

Государства-члены ООН в своем мнении примерно единодушны, поэтому так называемые голосования на временно оккупированных территориях никто не планирует признавать.

— Международное сообщество прекрасно понимает, что результаты “потемкинского” псевдореферендума заранее нарисовали в Кремле, — говорит Луценко.

Резолюцию о непризнании сфабрикованных референдумов внесли на экстренном заседании Совета безопасности ООН. Документ обязывает страну-оккупанта вывести свои войска из Украины. Хотя постановление и символическое, поскольку Россия, очевидно, наложит вето, впрочем страны в очередной раз указывают россиянам на их изолированность и ложь.

На Совбезе в онлайн-режиме выступил президент Владимир Зеленский, который заявил, что результаты псевдоголосования были заранее определены, а украинцев под дулами автоматов заставляли заполнять бумажки и проводили принудительную паспортизацию.

Соединенные Штаты во время заседания заявили, что никогда не признают перекройку границ Украины. Официальный Вашингтон через постпреда в ООН подчеркнул, что Америка сделает все от себя зависящее, чтобы украинцы и в дальнейшем получали достаточно поддержки для защиты от российского нападения.

— Соединенные Штаты никогда не признают ни одной территории, которую Россия пытается захватить или якобы аннексировать, кроме как частью Украины. Мы и в дальнейшем будем работать с нашими союзниками, чтобы Россия заплатила за все преступления, а Украине мы обещаем оказывать историческую поддержку, — сказала посол США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Постпред Великобритании в ООН также назвал псевдореферендумы фейковыми, а это российское шоу — сугубо пропагандой.

Представитель Албании заявил, что никто в мире не воспринимает “референдумы” РФ всерьез.

— Фиктивные референдумы в Луганске, Донецке, Запорожье и Херсоне не имеют ничего общего с демократией. Ничего общего с волеизъявлением украинцев, ничего общего с международными стандартами голосования. Это повторение старого сценария, который применяли в Грузии и Крыму. Все это — отчаянные попытки Путина скрыть свой провал, — сказал посол Албании при ООН.

Западные союзники Украины твердо отвергли результаты “референдума” как бессмысленную фальсификацию.

В то же время своей типичной позицией отличились Китай и Индия, которые хоть и призвали уважать суверенитет Украины, но настаивают на переговорах с Россией.

Голосование за резолюцию на Генассамблее должно состояться в конце недели.

Фото: Depositphotos

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