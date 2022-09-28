Кремль заплатить за усі злочини: що запропонували на Радбезі ООН після “референдумів” РФ

В Раді безпеки ООН заявили про нульову довіру до держави-агресора Росії та те, що псевдореферендуми російських окупантів в Україні не отримають жодної легітимності з боку країн світу.

Про це розповіла спеціальна кореспондентка ICTV Наталія Луценко.

Держави-члени ООН у своїй думці приблизно одностайні, тому так звані голосування на тимчасово окупованих територіях ніхто не планує визнавати.

– Міжнародна спільнота прекрасно розуміє, що результати “потьомкінського” псевдореферендуму заздалегідь намалювали у Кремлі, – каже Луценко.

Резолюцію про невизнання сфабрикованих референдумів внесли на екстреному засіданні Ради безпеки ООН. Документ зобов’язує країну-окупанта вивести свої війська з України. Хоч постанова і символічна, оскільки Росія вочевидь накладе вето, утім країни вкотре вказують росіянам на їхню ізольованість та брехню.

На Радбезі в онлайн-режимі виступив президент Володимир Зеленський, який заявив, що результати псевдоголосувань були заздалегідь визначені, а українців під дулами автоматів змушували заповнювати папірці і проводили примусову паспортизацію.

Сполучені Штати під час засідання заявили, що ніколи не визнають перекроювання кордонів України. Офіційний Вашингтон через постпреда в ООН відзначив, що Америка зробить усе від себе залежне, щоб українці й надалі отримували достатньо підтримки для захисту від російського нападу.

– Сполучені Штати ніколи не визнають жодної території, яку Росія намагається захопити чи нібито анексувати, окрім як частиною України. Ми і надалі будемо працювати з нашими союзниками, аби Росія заплатила за усі злочини, а Україні ми обіцяємо надавати історичну підтримку, – сказала посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Постпред Великої Британії в ООН також назвав псевдореферендуми фейковими, а це російське шоу – суто пропагандою.

Представник Албанії заявив, що ніхто у світі не сприймає “референдуми” РФ серйозно.

– Фіктивні референдуми в Луганську, Донецьку, Запоріжжі та Херсоні не мають нічого спільного з демократією. Нічого спільного з волевиявленням українців, нічого спільного з міжнародними стандартами голосування. Це повторення старого сценарію, який застосовували в Грузії та Криму. Усе це – відчайдушні спроби Путіна приховати свій провал, – сказав посол Албанії при ООН.

Західні союзники України твердо відкинули результати “референдуму” як безглузду фальсифікацію.

Водночас своєю типовою позицією відзначилися Китай та Індія, які хоч і закликали поважати суверенітет України, але наполягають на переговорах з Росією.

Голосування за резолюцію на Генасамблеї має відбутися наприкінці тижня.

Фото: Depositphotos

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