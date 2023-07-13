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Здоровье
Оксана Ясницька

Сквозь боль и слезы: двухлетняя Лиза из Бахмута учится заново ходить

В свои 2,5 года она уже прикована к постели. Маленькая Лиза из Бахмута из-за осколочных ранений в результате российского авиаудара потеряла возможность ходить, бегать и проживать на полную свое детство. Семья девочки сейчас проходит нелегкий путь к выздоровлению дочери. Львовские врачи всячески пытаются поставить девочку на ноги. Сейчас она, несмотря на слезы и боль, делает первые успехи.

В специальном фиксаторе девочка стоит каждый день по несколько минут, чтобы вернуть ножкам способность снова ходить.

Сначала семья попала в больницу в Константиновке, затем их перевезли в Днепр. Когда же оказались во Львовской области, семью поселили во временном убежище. Представители местной администрации узнали историю Лизы и обратились к благотворителям, чтобы те помогли девочке с лечением и реабилитацией.

Врачи напоминают, что Лиза попала к ним в крайне тяжелом состоянии. Для них поставить ее на ноги было настоящим вызовом. Девочка сначала находилась на лечении в стационаре, там проходила процедуру электростимуляции мышц и курса массажа.

В настоящее время Лиза учится стоять с помощью вертикализатора и ходить благодаря ходункам. Всего за 20 дней она уже начала делать успехи. В дальнейшем девочку ждет длительная реабилитация, впрочем, она невозможна, уверены врачи, без ежедневных занятий дома. Семья Куценко сейчас живет в приюте с большим количеством людей, поэтому каждый день делать упражнения с Лизой без нужного оборудования трудно. Теперь семья находится в поиске нового жилья.

Война в Украине, реабілітація
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