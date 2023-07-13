Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити

У свої 2,5 року вона вже прикута до ліжка. Маленька Ліза з Бахмута через осколкові поранення внаслідок російського авіаудару втратила можливість ходити, бігати та проживати на повну своє дитинство. Родина дівчинки зараз проходить нелегкий шлях до одужання доньки. Львівські лікарі усіляко намагаються поставити дівчинку на ноги. Нині вона, попри сльози та біль, робить перші успіхи.

У спеціальному фіксаторі дівчинка стоїть кожного дня по декілька хвилин, аби повернути ніжкам здатність знову ходити.

Спочатку родина потрапила до лікарні в Костянтинівці, згодом їх перевезли до Дніпра. Коли ж опинилися на Львівщині, родину поселили в тимчасовому прихистку. Представники місцевої адміністрації дізналися історію Лізи і звернулися до благодійників, аби ті допомогли дівчинці із лікуванням та реабілітацією.

Лікарі пригадують, що Ліза потрапила до них у вкрай важкому стані. Для них поставити її на ноги було справжнім викликом. Дівчинка спершу перебувала на лікуванні в стаціонарі, там проходила процедуру електростимуляції м’язів і курс масажу.

Нині Ліза вчиться стояти з допомогою вертикалізатора і ходити завдяки ходунцям. Загалом за 20 днів вона вже почала робити успіхи. Надалі на дівчинку чекає тривала реабілітація, втім, вона неможлива, впевнені лікарі, без щоденних занять вдома. Родина Куценків нині живе у прихистку з великою кількістю людей, тож щодня робити вправи з Лізою без потрібного обладнання важко. Наразі родина перебуває в пошуку нового житла.

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