Відео
Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
Здоров'я
Оксана Ясницька

Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити

У свої 2,5 року вона вже прикута до ліжка. Маленька Ліза з Бахмута через осколкові поранення внаслідок російського авіаудару втратила можливість ходити, бігати та проживати на повну своє дитинство. Родина дівчинки зараз проходить нелегкий шлях до одужання доньки. Львівські лікарі усіляко намагаються поставити дівчинку на ноги. Нині вона, попри сльози та біль, робить перші успіхи.

У спеціальному фіксаторі дівчинка стоїть кожного дня по декілька хвилин, аби повернути ніжкам здатність знову ходити.

Спочатку родина потрапила до лікарні в Костянтинівці, згодом їх перевезли до Дніпра. Коли ж опинилися на Львівщині, родину поселили в тимчасовому прихистку. Представники місцевої адміністрації  дізналися історію Лізи і звернулися до благодійників, аби ті допомогли дівчинці із лікуванням та реабілітацією.

Лікарі пригадують, що Ліза потрапила до них у вкрай важкому стані. Для них поставити її на ноги було справжнім викликом. Дівчинка спершу перебувала на лікуванні в стаціонарі, там проходила процедуру електростимуляції м’язів і курс масажу.

Нині Ліза вчиться стояти з допомогою вертикалізатора і ходити завдяки ходунцям. Загалом за 20 днів вона вже почала робити успіхи. Надалі на дівчинку чекає тривала реабілітація, втім, вона неможлива, впевнені лікарі, без щоденних занять вдома. Родина Куценків нині живе у прихистку з великою кількістю людей, тож щодня робити вправи з Лізою без потрібного обладнання важко. Наразі родина перебуває в пошуку нового житла.

Війна в Україні, реабілітація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
РФ зосередила на Сході України близько 180 тис. солдатів – Череватий
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
Швидка артилерійська допомога: українські IT-шники розробили пересувні СТО та штаб
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
Більше відео
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
Суспільство Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Крізь біль і сльози: дворічна Ліза з Бахмута вчиться заново ходити
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь