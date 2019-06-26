Крапива, зверобой, чебрец: как заработать деньги на лекарственных травах

И вылечить от недугов, и обогатиться – под нашими ногами лежат немалые деньги и при желании их можно заработать – крапива, зверобой, чабрец, мята, липа и мальвы – за сезон могут принести десятки тысяч гривен. К примеру, цветы глухой крапивы, которая растет у рек – это более тысячи гривен за килограмм. А василька синего не менее 500. В одной из территориальных общин Хмельницкой области, это дело поставили на конвейер.

Не только собирать, но и сажать и зарабатывать деньги научили людей в Старой Ушице. Там в объединенной общине уже полтысячи людей с мая до поздней осени запасаются травами. За сезон местное предприятие – выплачивает за такой урожай более миллиона гривен.

За сушеные травы цена больше

Но и другие требования – говорит местный предприниматель Николай Прудивус. Он когда-то возглавлял совхоз, который славился собранными лекарственными растениями даже за рубежом. С двухтысячных годов возобновил дело, поощрил всю семью и местных. И теперь почти полтысячи жителей ОТГ выращивают и собирают ноготки, тимьян, липу и ромашку.

Читайте: Работа для студентов летом: сколько зарабатывают официанты и как найти работу

Предприниматель придумал свою технологию сушки – горячий воздух из-под крыши прогревает ноготки, липу и мелиссу на более, чем на 50 градусов.

Уже готовое сырье едет на заводы, там лабораторные исследования и изготовление упаковок с лечебными травами. Но несколько оставляют и для себя – разработали бренд общины и составляют чайные сборы.

Местные почти не пьют кофе – все предпочитают травяным напиткам. На них можно еще и заработать, за сезон до 400 тыс. грн. Однако и расходы по налогам немалые. Но главное – работа для односельчан. Люди понемногу научились считать прибыль и уже знают ценность полевой ромашки, чабреца или василька.

К слову, электроэнергия из мусора: как в Ивано-Франковске зарабатывают на отходах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.