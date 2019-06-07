Работа для студентов летом: сколько зарабатывают официанты и как найти работу
Время каникул и сезонных работ. В летнее время количество временных вакансий вырастает вдвое.
Одна из самых популярных среди студентов – профессия официант. Несколько дней или недель практики и можно приступать к работе.
Чаевые – половина их зарплаты.
За день в среднестатистическом кафе официант может получить две-четыре сотни гривен чаевых.
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Работы для студентов летом достаточно, говорят представители портала НН.ua. Только на этом портале более 5 тыс. вакансий официантов. Зарплаты от тысячи гривен до несколько тысяч. Заработок в тысячи-две долларов предлагают на круизных лайнерах.
Сфера услуг – на третьем месте по количеству сезонных вакансий. Легче всего найти подработку охранникам и строителям. Большинство сезонных рабочих мест предлагают в Киеве, на Харьковщине и Львовщине, а меньше всего их на Николаевщине.
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