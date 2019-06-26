Кропива, звіробій, чебрець: як заробити гроші на лікарських травах

І вилікувати від недуг, і збагатити – під нашими ногами лежать чималі гроші і за бажання їх можна заробити – кропива, звіробій, чебрець, м’ята, липа та мальви – за сезон можуть принести десятки тисяч гривень. Приміром, квіти глухої кропиви, яка росте біля річок – це понад тисяча гривень за кілограм. А волошки синьої щонайменше 500. В одній з територіальних громад Хмельниччини, цю справу поставили на конвеєр.

Не тільки збирати, а й садити і заробляти гроші навчили людей у Старій Ушиці. Там у об’єднаній громаді уже півтисячі людей від травня до пізньої осені запасаються травами. За сезон місцеве підприємство – виплачує за такий урожай більше мільйона гривень.

За сушені трави більша ціна

Але й інші вимоги – каже місцевий підприємець Микола Прудивус. Він колись очолював радгосп, що славився зібраними лікарськими рослинами навіть за кордоном. З двотисячних років відновив справу, заохотив усю родину і місцевих. І тепер майже півтисячі жителів ОТГ вирощують і збирають нагідки, чебрець, липу й ромашку.

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Підприємець вигадав свою технологію сушіння – гаряче повітря з-під даху прогріває нагідки, липу та мелісу не більше, як на 50 градусів.

Уже готова сировина їде на заводи, там лабораторні дослідження і виготовлення упаковок із лікувальними травами. Але дещо залишають і для себе – розробили бренд громади і складають чайні збори.

Місцеві майже не п’ють кави – всі віддають перевагу трав’яним напоям. На них можна ще й заробити, за сезон до 400 тис. грн. Проте і витрати з податками чималі. Та головне – робота для односельців. Люди потроху навчилися рахувати прибутки і вже знають цінність польової ромашки, чебрецю чи волошки.

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