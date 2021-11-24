Круче Hubble во всем: NASA отправит в космос новый телескоп Джеймс Уэбб

Ученые NASA и европейского космического агентства готовятся запустить в космос новый аппарат для исследования Вселенной – орбитальный телескоп Джеймс Уэбб. Он заменит легендарного Hubble, помогавший астрономам последние 30 лет. Факти ICTV узнавали о возможностях и принципе работы нового прибора.

Известно, что Джеймс Уэбб должен улететь на орбиту 18 декабря этого года, но до запуска еще предстоит много испытаний.

– Мы тестируем маленькие компоненты, дальше собираем их в большие конструкции. Именно благодаря этому процессу мы будем уверены, что вся структура будет работать должным образом, – рассказывает директор программы космического телескопа Джеймс Уэбб Эрик Смит.

Оптический орбитальный телескоп гораздо лучше Hubble. Он весит 11 тонн, а предшественник – 6 тонн. Большие шестиугольники золотистого оттенка – это самая ценная часть телескопа. Эти зеркала имеют диаметр 6,5 м. Hubble может похвастаться зеркалами размером 2,5 м.

– Чувствительность и размеры зеркал позволят вернуться далеко назад во времени и посмотреть на некоторые из первых звезд и галактик, возникших после Большого взрыва – рассказывает менеджер проекта космического телескопа Джеймс Уэбб Билл Окс.

Джеймс Уэбб способен “смотреть” значительно дальше Hubble — он оборудован устройствами для улавливания инфракрасного диапазона излучения. Такая технология эффективна для поиска экзопланет, похожих на Землю, но находящихся вне Солнечной системы.

– Мы построили инфракрасный телескоп мирового класса. Протестовали и доказали, что он работает. Осталось снова сложить его и развернуть уже на орбите с помощью роботов. Раньше этого никогда не делали, — рассказывает ведущий инженер космического телескопа Джеймс Уэбб Майкл Мензел.

Телескоп будет изучать и атмосферу новых миров. Если удаленные объекты окутывает кислород или метан – это может быть признаками жизни, которую мы уже долго ищем вне Земли.

Стоимость Джеймса Уэбба уже составляет почти $10 млрд. Однако ученые надеются, что ценность его открытий значительно превысит затраты.

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