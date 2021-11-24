Крутіший за Hubble у всьому: NASA відправить у космос новий телескоп Джеймс Вебб

Вчені NASA та європейського космічного агентства готуються запустити у космос новітній апарат для вивчення Всесвіту – орбітальний телескоп Джеймс Вебб. Він замінить легендарного Hubble, який допомагав астрономам протягом останніх 30 років. Факти ICTV дізнавалися про можливості та принцип роботи нового приладу.

Відомо, що Джеймс Вебб має полетіти на орбіту 18 грудня цього року, але до запуску ще треба провести багато випробувань.

– Ми тестуємо маленькі компоненти, далі збираємо їх у більші конструкції. Саме завдяки цьому процесу ми будемо впевнені, що вся структура працюватиме належним чином, — розповідає директор програми космічного телескопа Джеймс Вебб Ерік Сміт.

Оптичний орбітальний телескоп набагато кращий за Hubble. Він важить 11 тонн, а попередник – 6 тонн. Великі шестикутники золотавого відтінку – це найцінніша частина телескопа. Ці зеркала мають діаметр 6,5 м. Hubble може похизуватися дзеркалами розміром у 2,5 м.

– Чутливість та розміри дзеркал дозволять повернутися далеко назад у часі та подивитися на деякі з перших зірок і галактик, що виникли після Великого вибуху — розповідає менеджер проекту космічного телескопа Джеймс Вебб Білл Окс.

Джеймс Вебб здатен “дивитися” значно далі за Hubble – він обладнаний пристроями для вловлювання інфрачервоного діапазону випромінювання. Така технологія ефективна для пошуку екзопланет, схожих на Землю, але які перебувають поза межами Сонячної системи.

– Ми побудували інфрачервоний телескоп світового класу. Протестували та довели, що він працює. Залишилося знову скласти його і розгорнути вже на орбіті за допомогою роботів. Раніше такого ніколи не робили, — розповідає провідний інженер космічного телескопа Джеймс Вебб Майкл Мензел.

Телескоп вивчатиме й атмосферу нових світів. Якщо віддалені об’єкти огортає кисень чи метан – це може бути ознаками життя, яке ми вже довго шукаємо поза Землею.

Вартість Джеймса Вебба вже складає майже $10 млрд. Однак вчені сподіваються, що цінність його відкриттів значно перевищить витрати.

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