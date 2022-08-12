Куда идет пенсия пока человек находится в оккупации и какие выплаты получают дети-сироты — Минсоцполитики

Министер социальной политики Украины Оксана Жолнович в телемарафоне Єдині новини рассказала все, что нужно знать о социальных выплатах для детей-сирот и тех людей, которые находятся на оккупированной территории.

С начала войны в Украине официально зарегистрировано 1717 детей, которые стали детьми-сиротами или теми, кто лишен родительской опеки.

Суммарно на каждого здорового ребенка старше 6 лет, который является сиротой или лишен родительской опеки, государство выплачивает 2,5 прожиточных минимума (7017 грн), если это ребенок с инвалидностью — 3 прожиточных минимума (9600 грн).

Кроме того, есть разные формы семейного воспитания детей и воспитателям приемных семей, детских домов семейного типа, патронатных семей предусмотрена награда, как заработная плата – по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка.

— Если детский дом семейного типа имеет 10 детей или 8 детей — это соответственно 8000-10000 тысяч гривен, как заработная плата для родителей, — говорит Жолнович.

Также министр прояснила ситуацию с выплатами для людей, находящихся на оккупированной территории. Она отметила, что государство пытается максимально сохранить выплаты, которые были назначены семье или человеку.

– Те люди, которые получали пенсии на карточки, выплаты им начисляются. Там, где пенсионеры получали пенсию через Укрпочту, но Укрпочта физически не может дойти из-за противодействия оккупантов. Мы все пенсии зачисляем на такие предсчета Ощадбанка и они ждут человека на этом счете. Если человек получит такую ​​возможность, он может забрать свою пенсию в любом отделении банка или перенаправить ее в любое отделение Укрпочты. Если в течение полугода эта пенсия не снимается и мы понимаем, что человек не может добраться до этого счета, тогда мы перенаправляем ее в Приватбанк, чтобы поискать другие счета, куда средства этому человеку можно перебросить. Это касается и других соцвыплат, – говорит министерша.

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