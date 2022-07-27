Июль, 26 в 21:26

Министр социальной политики Оксана Жолнович заверила, что пенсии и социальные выплаты для жителей оккупированных территорий или там, где идут бои, как начисляли, так и начисляют сейчас — масштабная война на это не повлияла.

Об этом глава ведомства заявила в интервью Суспільному.

Социальные пособия, например, жилищные субсидии, или в связи с инвалидностью исправно начисляют на оккупированных территориях.

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— Все начисления автоматически продолжаются. Не нужно обращаться за их продлением, – подчеркнула Жолнович.

Но есть проблемы с физической выплатой этих пособий, потому что раньше часть доставлялась работниками Укрпочты и через банки. А сегодня это опасно сделать физически.

— Были случаи, когда у почтальонов отбирали деньги. И это еще малейшая потеря. Потому что были случаи, когда людей убивали, – сказала министр соцполитики.

По ее словам, когда нет физической возможности передать выплаты человеку, тогда эти средства переводят в Ощадбанк. Деньги в банке могут находиться 30 дней.

А если и в таком случае человек не может забрать свою выплату, тогда ищут через Приватбанк все возможные счета, которые получатель когда-либо открывал, и перекидывают деньги туда.

Оксана Жолнович подчеркнула, что если человек ни в одном из вариантов не может получить свои деньги, то эти выплаты никуда не деваются — они накапливаются.

Министр отметила, что изучаются все возможные способы переводить социальные выплаты людям на оккупированные территории или в зону боев.

Ранее Оксана Жолнович заявила, что разрабатывается программа, которая позволит украинцам увеличить размер их пенсий в будущем.