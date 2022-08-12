Куди йде пенсія поки людина знаходиться в окупації та які виплати отримують діти-сироти – Мінсоцполітики

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в телемарафоні Єдині новини розповіла все, що потрібно знати про соціальні виплати для дітей-сиріт та тих людей, які знаходяться на окупованій території.

З початку війни в Україні офіційно зареєстровано 1717 дітей, які стали дітьми-сиротами або такими, які позбавлені батьківського піклування.

Сумарно на кожну здорову дитину старше 6 років, що є сиротою держава виплачує 2,5 прожиткових мінімума (7017 грн), якщо це дитина з інвалідністью – 3 прожиткових мінімума (9600 грн).

Крім того, є різні форми сімейного виховання дітей і вихователям прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей передбачена винагорода, як заробітна плата – по одному прожитковому мінімуму на кожну дитину.

– Якщо дитячий будинок сімейного типу має 10 дітей чи 8 дітей – то це відповідно 8000-10000 тисяч гривень, як заробітна плата для батьків, – каже Жолнович.

Також Оксана Жолнович пояснила про виплати для людей, які знаходяться на окупованій території. Вона зазначила, що держава намагається максимально зберігти ті виплати, які були призначені родині чи людині.

– Ті люди, які отримували пенсії на картки, виплати їм нараховуються. Там де пенсіонери отримували пенсію через Укрпошту, але Укрпошта фізично не може дійти через протидію окупантів. Ми всі пенсії зараховуємо на такі передрахунки Ощадбанку і вони чекають людину на цьому рахунку. Якщо людина отримає таку можливість, вона може забрати свою пенсію в будь-якому відділені банку або переспрямувати її на будь-яке відділення Укрпошти. Якщо впродовж півроку ця пенсія не знімається і ми розуміємо, що людина не може до цього рахунку дістатися, тоді ми перенаправляємо в Приватбанк, щоб пошукати інші рахунки, куди кошти цій людині можна перекинути. Це стосується й інших соцвиплат , – каже міністерка.

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