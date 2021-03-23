Куча мусора посреди школы: ученики Киева провели эко-эксперимент
Целый триместр до карантина ученики столичной частной школы Midgard занимались экологическими вопросами. Просто в холле создали собственную свалку, чтобы воочию увидеть сколько мусора появляется через неделю.
— Когда дети столкнутся в школе с таким практическими проектами, то в будущем они будут ответственно относиться к эко-жизни, сортировке мусора. Поскольку своими руками попробовали и увидели масштабы проблем и бедствия, связанного с мусором, — говорит основатель и директор частной Midgard School Олег Попов.
Социальный эксперимент захватил всех учеников. Старшие классы даже выставку устроили: каждый класс представил свой экспонат, произведенный из пластика или другого мусора.
А завершился эко-проект общей сортировкой мусора, который вывезут в центр сортировки. Уже после карантина, говорят в школе Midgard, туда поедут и сами ученики, посмотреть как все происходит на профессиональном уровне.
Сортировка мусора в Украине
По последним официальным данным, Украина ежегодно накапливает около 12 млн тонн мусора, из которых на переработку идет лишь 600 тыс.
О масштабах такой проблемы в нашем государстве говорят только 5 лет. С другой стороны, по всему миру борьба против полиэтиленовых пакетов и пластика продолжается уже более десяти лет.