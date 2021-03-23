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Купа сміття посеред школи: учні Києва провели еко-експеримент

Цілий триместр до карантину учні столичної приватної школи Midgard переймалися екологічними питаннями. Просто в холі створили власне сміттєзвалище, щоб на власні очі побачити скільки сміття з’являється за тиждень.

– Коли діти зіштовхнуться у школі з таким практичними проектами, то у майбутньому вони будуть відповідально ставитися до еко-життя, сортування сміття. Оскільки своїми руками спробували і побачили масштаби труднощів і лиха, пов’язаного зі сміттям, – каже засновник та директор приватної Midgard School Олег Попов.

Соціальний експеримент захопив усіх учнів. Старші класи навіть виставку влаштували: кожен клас представив свій експонат, вироблений з пластику чи іншого сміття.

А завершився еко-проект спільним сортуванням сміття, яке вивезуть до центру сортування. Вже після карантину, кажуть у школі Midgard, туди поїдуть і самі учні, подивитись як все відбувається на професійному рівні.

Сортування сміття в Україні

За останніми офіційними даними, Україна щорічно накопичує близько 12 млн тон сміття, з яких на переробку йде лише 600 тис.

Про масштаби такої проблеми в нашій державі говорять тільки 5 років. З іншого боку, по всьому світу боротьба проти поліетиленових пакетів і пластику триває вже понад десять років.

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