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Покупка авто из США: цена, как выбрать и проверить

В Украине на смену евробляхам плывут американские машины. Ловкие бизнесмены скупают их в Америке битыми, ремонтируют и растамаживают.

После настоящего автобума, связанного с евробляхами, украинцы все чаще покупают автомобили из-за океана. На наших дорогах сейчас часто можно увидеть железного коня из США. Преимущественно это машины, которые попали в ДТП и купленные на специальных аукционах.

Новая машина после незначительного ДТП может стоить вдвое дешевле. Но когда выбираете – стоит все же обратиться в специализированные фирмы. У них есть специалисты, которые помогут подобрать, а при необходимости и проверить реальное техническое состояние. За дополнительную плату в Штатах машину тщательно осмотрят и снимут видео.

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Ремонт железного американского коня может длиться по-разному. Иногда, если детали есть в Украине – это займет всего лишь неделю. А порой, когда запчасти надо везти из Америки, придется подождать несколько месяцев. Но потраченное время компенсирует стоимость машины. В среднем американские авто со стоимостью ремонта и перевозки стоят на треть дешевле. После СТО еще предстоит пройти процедуру сертификации – и только после этого машину можно ставить на учет и получать украинские номера.

К слову, в Электронном кабинете водителя теперь можно заказать номерные знаки для автомобиля.

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