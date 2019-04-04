Купівля авто з США: ціна, як обрати та перевірити

В Україні на зміну євробляхам пливуть американські автівки. Спритні бізнесмени скуповують їх в Америці битими, ремонтують та розмитнюють.

Після справжнього автобуму, пов’язаного з євробляхами, українці дедалі частіше купують автомобілі з-за океану. На наших дорогах нині часто можна побачити залізного коня із США. Переважно це машини, які потрапили у ДТП і куплені на спеціальних аукціонах.

Нова машина після незначного ДТП може коштувати вдвічі дешевше. Але коли обираєте – варто все таки звернутися до спеціалізованих фірм. У них є фахівці, які допоможуть підібрати, а за потреби і перевірити реальний технічний стан. За додаткову плату у Штатах машину ретельно оглянуть і відзнімуть відео.

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Ремонт залізного американського коня може тривати по-різному. Інколи, якщо деталі є в Україні – це займе всього лише тиждень. А деколи, коли запчастину треба везти з Америки, доведеться зачекати кілька місяців. Та витрачений час компенсує вартість машини. В середньому американські авто з вартістю ремонту та перевезення коштують на третину дешевше. Після СТО ще доведеться пройти процедуру сертифікації – і лише після цього машину можна ставити на облік та отримувати українські номери.

До слова, в Електронному кабінеті водія тепер можна замовити номерні знаки для автомобіля.

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