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Курорт в Славском: сколько что стоит и какой досуг ждет туристов

В живописный карпатском поселке Славском есть чем удивить искушенного украинского туриста. В этом году новой достопримечательностью для гостей стало катание на велосипедах на только что проложенной велосипедной дорожке, протяжностью 8 километров.

Аренда велосипедов здесь чуть ли не на каждом шагу. За один час катания придется заплатить 50 грн, за целый день – 250 грн.

А после горного экстрима обязательное карпатский спа – купание в чанах. Это огромные чугунные котлы наполнены водой с травами, разогретые очагом до температуры 40-45 градусов. Купание в горячей воде на природе может избавить от стрессов, усталости, депрессии, бессонницы и нервных расстройств.

Проживают здесь в основном в специальных экоусадьбах из сруба. На четырех человек в сутки это будет стоить 1000 грн. В некоторых домах можно арендовать и отдельные номера всего за 200 гривен с человека.

Кроме того, на Закарпатье после четырехмесячного перерыва снова шумно и людно. Вместо больших туристических групп здесь индивидуальные туры — на микроавтобусах или собственных авто.

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