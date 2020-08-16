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Курорт у Славському: скільки що коштує та яке дозвілля чекає на туристів

Мальовниче карпатське селище Славське має чим здивувати вибагливого українського туриста. Цьогоріч новою атракцією для гостей стало катання на роверах на щойно прокладеній велосипедній доріжці, протяжністю 8 кілометрів.

Оренда велосипедів тут чи не на кожному кроці. За одну годину катання  доведеться заплатити 50 грн, за цілий день – 250 грн.

А після гірського екстриму обов’язкове карпатське спа – купання у чанах. Це величезні чавунні казани наповнені водою з травами, розігріті вогнищем до температури 40-45 градусів. Купання у гарячій воді на природі може позбавити від стресів, втоми, депресії, безсоння та нервових розладів.

Проживають тут переважно у спеціальних екосадибах зі зрубу. На чотирьох осіб за добу це коштуватиме 1000 грн. У деяких будинках можна орендувати і окремі номери всього за 200 гривень з людини.

Окрім того, на Закарпатті після чотиримісячної перерви знову гамірно і людно. Замість великих туристичних груп тут індивідуальні тури – на мікроавтобусах або власних авто.

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