Квесты, игры и угощения. Зимний пикник от Интергал-Буд

И хотя на улице прохладная зима, это вовсе не повод оставаться дома, решили представители компании Интергал-Буд и создали настоящий зимний праздник по случаю презентации старта обустройства набережного жилого комплекса Причал восемь.

На празднике каждый мог найти себе занятие по душе. Кто-то присоединился к подвижным играм, а кто принял участие в квесте, а вкусные угощения настраивали гостей на знакомство. А вот за хорошее настроение детворы отвечали аниматоры в костюмах любимых мультгероев.

Поэтому такой праздник объединил и взрослых, и малышей. Познакомил будущих соседей друг с другом и добавил хорошего настроения и положительных эмоций.

Открытие музыкальных лавок в парке Нивки

В Киеве появились мультимедийные лавочки. Такое музыкальное новшество торжественно открыла компания Интергал-Буд в рамках масштабной реконструкции западной части парка Нивки.

Киевляне и гости города теперь, присев на разумные лавочки, могут послушать 8 песен о Киеве. Да еще и подзарядить свои гаджеты. Кстати, питание лавочек происходит с помощью солнечных батарей.