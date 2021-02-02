Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle / Истории успеха

Квесты, игры и угощения. Зимний пикник от Интергал-Буд

И хотя на улице прохладная зима, это вовсе не повод оставаться дома, решили представители компании Интергал-Буд и создали настоящий зимний праздник по случаю презентации старта обустройства набережного жилого комплекса Причал восемь.

На празднике каждый мог найти себе занятие по душе. Кто-то присоединился к подвижным играм, а кто принял участие в квесте, а вкусные угощения настраивали гостей на знакомство. А вот за хорошее настроение детворы отвечали аниматоры в костюмах любимых мультгероев.

Поэтому такой праздник объединил и взрослых, и малышей. Познакомил будущих соседей друг с другом и добавил хорошего настроения и положительных эмоций.

Открытие музыкальных лавок в парке Нивки

В Киеве появились мультимедийные лавочки. Такое музыкальное новшество торжественно открыла компания Интергал-Буд в рамках масштабной реконструкции западной части парка Нивки.

Киевляне и гости города теперь, присев на разумные лавочки, могут послушать 8 песен о Киеве. Да еще и подзарядить свои гаджеты. Кстати, питание лавочек происходит с помощью солнечных батарей.

Теги:

По теме

Награда Девелопер года: итоги строительной отрасли в Украине 2020
Награда Девелопер года: итоги строительной отрасли в Украине 2020
Добрососедская встреча в ЖК Академ-Квартал
Добрососедская встреча в ЖК Академ-Квартал
Открытие музыкальных лавок в парке Нивки
Открытие музыкальных лавок в парке Нивки
Застройщики: что теряет и что получает город
Застройщики: что теряет и что получает город
Минимум три этажа в месяц: компания Интергал-Буд отчиталась о темпах строительства
Минимум три этажа в месяц: компания Интергал-Буд отчиталась о темпах строительства
Строительство на 13-й станции Большого Фонтана обеспечит устойчивость склона — профессор Черкез
Строительство на 13-й станции Большого Фонтана обеспечит устойчивость склона — профессор Черкез
Нам посчастливилось найти инвестора, готового строить городок доброты и исцеления — Решетинский
Нам посчастливилось найти инвестора, готового строить городок доброты и исцеления — Решетинский
Интергал Буд — 17 лет: презентация мобильного приложения для жителей комплексов
Интергал Буд — 17 лет: презентация мобильного приложения для жителей комплексов
Вверх Вверх