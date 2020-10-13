Открытие музыкальных лавок в парке Нивки

В Киеве появились мультимедийные лавочки. Такое музыкальное новшество торжественно открыла компания Интергал-Буд в рамках масштабной реконструкции западной части парка Нивки. Киевляне и гости города теперь, присев на разумные лавочки, могут послушать 8 песен о Киеве. Да еще и подзарядить свои гаджеты. Кстати, питание лавочек происходит с помощью солнечных батарей.

Интересная история идеи, которая объединяет две европейские столицы — Киев и Варшаву.

Праздник был двойным — мероприятие посвящено еще и недавнему переезду отдела продаж ЖК Нивки-Парк в новый офис. В программе были вкусные угощения, спортивные, творческие и развлекательные игрушки на любой возраст и вкус.

Самый высокий световой фонтан в Украине

В Киеве открыли самый высокий световой фонтан в Украине, который находится в парке Партизанской славы.

Он был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий сертификат вручили Киевзеленстрой при открытии.

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