Открытие музыкальных лавок в парке Нивки
В Киеве появились мультимедийные лавочки. Такое музыкальное новшество торжественно открыла компания Интергал-Буд в рамках масштабной реконструкции западной части парка Нивки. Киевляне и гости города теперь, присев на разумные лавочки, могут послушать 8 песен о Киеве. Да еще и подзарядить свои гаджеты. Кстати, питание лавочек происходит с помощью солнечных батарей.
Интересная история идеи, которая объединяет две европейские столицы — Киев и Варшаву.
Праздник был двойным — мероприятие посвящено еще и недавнему переезду отдела продаж ЖК Нивки-Парк в новый офис. В программе были вкусные угощения, спортивные, творческие и развлекательные игрушки на любой возраст и вкус.
Самый высокий световой фонтан в Украине
В Киеве открыли самый высокий световой фонтан в Украине, который находится в парке Партизанской славы.
Он был внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый высокий световой пешеходный фонтан. Соответствующий сертификат вручили Киевзеленстрой при открытии.