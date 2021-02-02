Квести, ігри і частування. Зимовий пікнік від Інтергал-Буд

І хоч на вулиці прохолодна зима, це зовсім не привід залишатися вдома, вирішили представники компанії Інтергал-Буд та створили справжнє зимове свято з нагоди презентації старту облаштування набережного житлового комплексу Причал вісім.

На святі кожен мав змогу знайти собі заняття до душі. Хтось долучився до рухливих ігор, а хтось взяв участь у квесті, та й смачні частування налаштовували гостей на знайомство. А ось за гарний настрій дітвори відповідали аніматори у костюмах улюблених мультгероїв.

Тож таке свято об’єднало і дорослих, і малечу. Познайомило майбутніх сусідів один з одним та додало гарного настрою та позитивних емоцій.

Відкриття музичних лавок у парку Нивки

У Києві з’явилися мультимедійні лавочки. Таку музичну новацію урочисто відкрила компанія Інтергал-Буд у рамках масштабної реконструкції західної частини парку Нивки.

Кияни та гості міста відтепер, присівши на розумні лавочки, можуть послухати 8 пісень про Київ. Та ще й підзарядити свої гаджети. До речі, живлення лавочок відбувається за допомогою сонячних батарей.

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