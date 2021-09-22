Китай жестко ограничил геймеров-подростков: как это работает и что думают родители

В Китае вводят новые ограничения для подростков — теперь они могут находиться в видеоиграх не более трех часов в неделю. Чтобы получить доступ к играм, нужно создать учетную запись, внести паспортные данные и включить систему распознавания лица.

Коммунистическая партия считает, — видеоигры вредны для здоровья, поэтому по новым правилам, играть можно только три часа в неделю. По 60 минут в пятницу, субботу и воскресенье — с 8.00 до 21.00.

В аккаунте должны быть указаны имя и возраст игрока. За это отвечают компании — владельцы игровых сайтов. А чтобы избежать махинаций, когда подростки используют учетные записи взрослых, вводят распознавания лица. Также устраивать внезапные проверки прямо во время игр.

— Предыдущая система не смогла защитить детей от зависимости. На этот раз у правительства твердая позиция. Благодаря распознаванию лиц, мы действительно можем уберечь подростков от чрезмерного использования интернета, — заявил председатель Китайской подростковой психологической базы Тао Ран.

Тао Ран возглавляет центр помощи подросткам. По правительственным данным, каждый десятый тинейджер зависим от интернета. Поэтому в стране и начали создавать подобные учреждения. Туда отправила своего сына Хуанг и через 8 месяцев лечения парень с удовольствием вернулся к учебе.

— Сын был все время в телефоне, даже во время прогулки и еды. Мы почувствовали, что он изменился, его лучшим другом стал телефон. А потом он отказался делать уроки и ходить в школу, — сообщила мать Хуанг.

Китайские правительственные СМИ уже называют онлайн игры опиумом. А еще регулярно напоминают — в начале XX века Запад использовал этот наркотик, чтобы получить контроль над китайцами, сейчас же опасность обнаружили вовремя.

— Видеоигры захватывают внимание подростков, дают им возможность жить в виртуальном мире, а вот достигать целей в реальной жизни они уже не хотят и не могут. У них нет нормального общения со сверстниками. Если люди говорят, что компьютерные игры — это электронный опиум, то не превышают, потому игры вызывают зависимость, — добавил Тао Ран.

Часть родителей поддерживают новые ограничения, но многие считают такие меры слишком суровыми. И уверены — чтобы уберечь детей от зависимости, надо просто с ними больше заниматься.

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