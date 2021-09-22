Китай жорстко обмежив геймерів-підлітків: як це працює і що думають батьки

У Китаї вводять нові обмеження для підлітків — тепер вони можуть знаходитися у відеоіграх не більше трьох годин на тиждень. Щоб отримати доступ до ігор, потрібно створити обліковий запис, внести паспортні дані та увімкнути систему розпізнавання обличчя.

Комуністична партія вважає, — відеоігри шкідливі для здоров’я, тому за новими правилами, грати можна лише три години на тиждень. По 60 хвилин у п’ятницю, суботу та неділю — з 8.00 до 21.00.

В акаунті мають бути вказані справжнє ім’я і вік гравця. За це відповідають компанії — власники ігрових сайтів. А щоб уникнути махінацій, коли підлітки використовуватимуть облікові записи дорослих, запроваджують розпізнавання обличчя. Також влаштовуватимуть раптові перевірки просто під час ігор.

– Попередня система не змогла захистити дітей від залежності. Цього разу в уряду тверда позиція. Завдяки розпізнаванню обличчя, ми дійсно можемо вберегти підлітків від надмірного використання інтернету, — заявив голова Китайської підліткової психологічної бази Тао Ран.

Тао Ран очолює центр допомоги підліткам. За урядовими даними, кожний десятий тінейджер залежний від інтернету. Тому в країні й почали створювати подібні установи. Туди відправила свого сина Хуанг і через 8 місяців лікування хлопець із задоволенням повернувся до навчання.

– Син був весь час у телефоні, навіть під час прогулянки та їжі. Ми відчули, що він змінився, його найкращим другом став телефон. А потім він відмовився робити уроки та ходити до школи, — повідомила мати Хуанг.

Китайські урядові мас-медіа вже називають онлайн ігри опіумом. А ще регулярно нагадують — на початку XX століття Захід використав цей наркотик, щоб отримати контроль над китайцями, нині ж небезпеку виявили вчасно.

– Відеоігри захоплюють увагу підлітків, дають їм можливість жити у віртуальному світі, а от досягати цілей у реальному житті вони вже не хочуть і не можуть. У них немає нормального спілкування з однолітками. Якщо люди кажуть, що комп’ютерні ігри — це електронний опіум, то не перебільшують, бо ігри викликають залежність, — додав Тао Ран.

Частина батьків підтримують нові обмеження, але багато хто вважає такі заходи занадто суворими. І переконані — щоб вберегти дітей від залежності, треба просто з ними більше займатися.

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