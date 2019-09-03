Киев расширит права зарубежным украинцам
Киев расширит права людей со статусом зарубежный украинец, вместо выдачи украинского гражданства как второго.
Сейчас наши посольства за рубежом проводят консультации с местными диаспорами и выясняют, какие именно опции хотели бы получить этнические украинцы.
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При этом предполагается, что по такому документу все равно нельзя будет работать на госслужбе и иметь доступ к государственной тайне.
Сейчас удостоверение заграничного украинца предоставляет его владельцу следующие преимущества: возможность получения высшего образования за счет бюджета, право на бесплатное оформление многократной визы для посещения Украины сроком на 5 лет, возможность иммигрировать в Украину для постоянного проживания.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, куда едут и сколько зарабатывают украинцы за рубежом.