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Київ розширить права закордонним українцям

Київ розширить права людей зі статусом закордонний українець, замість видачі українського громадянства як другого.

Наразі наші посольства за кордоном проводять консультації з місцевими діаспорами і з’ясовують, які саме опції хотіли б отримати етнічні українці.

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При цьому передбачається, що за таким документом все одно не можна буде працювати на держслужбі і мати доступ до державної таємниці.

Наразі посвідчення закордонного українця надає його власникові такі переваги: можливість здобуття вищої освіти за рахунок бюджету, право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України терміном на 5 років, можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, куди їдуть та скільки заробляють українці за кордоном.

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