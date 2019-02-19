Киевские ямы: плачевное состояние дорог и почему не ремонтируют

Засыпана как угодно яма и непонятное ограждение. Так сейчас выглядят немало дорог в столице. Чтобы объехать препятствия, водителям иногда приходится изрядно попотеть.

Местные жалуются – дорогу разрыли еще в октябре прошлого года. На жалобы к чиновникам никакой реакции.

Не выдержали трубы и сегодня. Вот неподалеку Севастопольской площади – это около центра, работает аварийная техника. Чтобы подойти ближе, нам выдают сапоги.

Авария произошла около пяти утра. Прорвало трубы с холодной водой.

А вот яма на углу улиц Саксаганско-Паньковской стояла разрытой более двух месяцев. Постоянно создавая аварийные ситуации. И никому до нее дела не было. Ни дорожникам, ни водоканалу, работники которого ее и разрыли.

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Тот, кто называется специалистом, объясняет – асфальт не клали, потому что его никто им не выдавал. И по технологии должно быть плюсовая температура.

Сразу же и подсчитаем. Залатать одну такую ​​ямку бюджету города обходится минимум в 7 тыс. грн. В целом по Киеву более полутысячи ям. Ежедневно появляется 15 новых, потому что трубы совершенно устарели.

Людям же советуют активно обращаться к виновникам разрытия. К водоканалу, энергетикам или тепловикам. И чем больше жалоб от жителей, а не только отдельные звонки на горячую линию, – тем больше шансов, что дорогу отремонтируют.

К слову, соблюдение технологии – лишнее: ямочный ремонт по-украински.

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