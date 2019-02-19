Київські ями: плачевний стан доріг і чому не ремонтують

Засипана як завгодно яма і незрозуміле огородження. Так нині виглядають чимало доріг у столиці. Аби об’їхати перепони, водіям іноді доводиться неабияк попітніти.

Місцеві нарікають – дорогу розрили ще торік у жовтні. На скарги до чиновників жодної реакції.

Не витримали труби і сьогодні. Ось неподалік Севастопольської площі – це біля центру, працює аварійна техніка. Аби підійти ближче, нам видають чоботи.

Аварія сталася близько 5-ої ранку. Прорвало труби з холодною водою.

А ось яма на розі вулиць Саксаганського-Паньківської стояла розритою понад два місяці. Постійно створюючи аварійні ситуації. І нікому до неї справи не було. Ані дорожникам ані водоканалу, працівники якого її і розрили.

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Той, хто називається спеціалістом, пояснює – асфальт не клали, бо його ніхто їм не видавав. І за технологією має бути плюсова температура.

Одразу ж і підраховує. Залатати одну таку ямку бюджету міста обходиться мінімум у 7 тис. грн. Загалом по Києву понад пів тисячі ям. Щодня з’являється 15 нових, бо труби геть застарілі.

Людям же радять активно звертатися до винуватців розриття. До водоканалу, енергетиків чи тепловиків. І що більше скарг від мешканців, а не лише поодинокі дзвінки на гарячу лінію, – то більше шансів, що дорогу відремонтують.

До слова, дотримання технології – зайве: ямковий ремонт по-українськи.

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