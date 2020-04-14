Киевстар увеличивает покрытие сети 4G и выделит средства на борьбу с Covid-19

Сейчас работа онлайн приобретает все большее распространение. Поэтому вопрос скоростного интернета — как никогда актуален.

4G-интернет уже работает в около 10 тыс. городах и поселках. А его скорость может позволить проще работать удаленно, развивать телемедицину, государственные услуги постепенно переводятся в одно приложение на смартфоне, и с семейным врачом можно быть на связи онлайн. О нынешних реалиях работы рассказывают в Киевстар.

— Высокую скорость интернета в нашей сети уже второй год подряд определяют сразу несколько независимых компаний. Это стало возможным благодаря постоянным инвестициям и расширению 4G-сети. Во время карантина Киевстар увеличивает покрытие, чтобы у украинцев постоянно была связь и скоростной мобильный интернет, — отметил президент компании Киевстар Александр Комаров.

Кроме расширения 4G даже во время карантина, компания также планирует выделить около 30 млн грн благотворительной помощи на борьбу с коронавирусом.

К слову, Факты ICTV рассказывали о первом онлайн-курсе по мобильной грамотности Смартфон для родителей от Киевстар.

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