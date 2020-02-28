Первый онлайн-курс по мобильной грамотности Смартфон для родителей от Киевстар

Связь с родителями – это то, что греет! И интернет в настоящее время – в помощь. Образовательный проект компании Киевстар Смартфон для родителей, призванный обучать мобильной грамотности, выходит на новый уровень.

Подписан меморандум о сотрудничестве с Минцифрой, и теперь проект доступен на Национальной онлайн-платформе Дія. Цифровое образование.

Кроме цифровой и мобильной грамотности для старшего поколения, мобильный оператор и министерство договорились работать еще в направлениях – безопасность детей в интернете и поддержка малого и среднего бизнеса.

Ранее Факты ICTV писали о том, что через приложение Дія можно будет голосовать на выборах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.