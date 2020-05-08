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Lamborghini представила Huracan Evo RWD Spyder: характеристики и цена авто

Компания Lamborghini первой провела презентацию нового авто с помощью технологии дополненной реальности.

Новый заднеприводный Huracan EVO RWD Spyder владельцы современных смартфонов и планшетов могут рассмотреть в мельчайших деталях просто дома через экран гаджета.

Относительно новинки — она ​​создана для гурманов спорткаров. Крыша за 17 секунд убирается так, что, кажется, ее вообще нет. Открытое авто позволяет насладиться фирменным рычанием. Атмосферный двигатель на 5,2 литра и 610 лошадей разгоняет болид до сотни всего за 3,5 секунды. При этом, расход топлива — 14 литров на сто километров. Цена стартует от 175 тыс. евро.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как мальчик хотел купить Lamborghini за $3.

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