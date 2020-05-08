Lamborghini презентувала Huracan Evo RWD Spyder: характеристики та ціна авто

Компанія Lamborghini першою провела презентацію нового авто за допомогою технології доповненої реальності.

Новий задньопривідний Huracan EVO RWD Spyder власники сучасних смартфонів та планшетів можуть роздивитися у найдрібніших деталях просто вдома через екран гаджета.

Щодо новинки – вона створена для гурманів спорткарів. Дах за 17 секунд прибирається так, що, здається, його взагалі немає. Відкрите авто дає змогу насолодитися фірмовим гарчанням. Атмосферний двигун на 5,2 літри і 610 коней розганяє болід до сотні всього за 3,5 секунди. При цьому, витрата палива – 14 літрів на сто кілометрів. Ціна стартує від 175 тис. євро.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як хлопчик хотів купити Lamborghini за $3.