Строительство элитных комплексов на побережье Одессы разрушает соседние многоэтажки

В Одессе активно застраивают Черноморское побережье. На склонах города вырастают фешенебельные жилые комплексы под прикрытием оздоровительных комплексов. Это нарушает ряд законодательных норм Конституции Украины и главное – подвергает жителей опасности обвалов.

Возведение жилых комплексов – это огромная нагрузка на приморские склоны. Почвы не выдерживают и время от времени обрушиваются, подвергая опасности людей. Но на это никто не обращает внимания, почти вплотную к берегу сводят три жилые комплекса, хотя закон запрещает строительство домов на расстоянии менее 100 метров. Детали в сюжете Назара Бурхана.

Напомним, в Одесской области исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы предложил руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно давать взятку в размере $25 тыс.

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