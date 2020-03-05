Ледве не зруйнували дві вулиці! Хто забудовує Одесу

В Одесі продовжують забудовувати історичний центр міста. Цього разу будівельники ледве не зруйнували дві вулиці. На щастя місцеві жителі вчасно зреагували та викликали поліцію та представників ДАБІ. Як виявилося, дозвільних документів у забудовника немає.

Вулиця Військовий узвіз – в історичному центрі Одеси. Нещодавно тут почали підготовчі роботи до будівництва нового житлового комплексу – демонтують підпірну стіну, яка утримує схил. Побачивши це, мешканці будинків, що зверху, неабияк налякалися.

Обурені жителі викликали поліцію. А наступного дня, на ділянку приїхали представники міського ДАБІ і з’ясувалося, що документів у забудовника на зведення десятиповерхового житлового комплексу взагалі немає. Тож роботи тимчасово зупинили.

Почути позицію забудовників не вдалося – від коментарів відмовляються, обіцяють зустрітися з журналістами пізніше. Тим часом через демонтаж значно пошкоджена підпірна стіна – з’явилися тріщини й ризики обвалу зросли. В основі схилу – глина, перемішана з вапняком, і будь-які необережні роботи можуть його пошкодити.

Факти ICTV раніше писали про те, що будівництво елітних комплексів на узбережжі Одеси руйнує сусідні багатоповерхівки.

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