Лекции, домашнее задание и контрольные работы — дома: онлайн образование в Украине

Украинские школы до сих пор мало развивали дистанционное образование, так же как и отечественные университеты. Но карантин все изменил.

Сейчас на дистанционное онлайн образование перешли все учебные заведения. С его помощью школьники могут заниматься дома, просматривать лекции, сдавать на проверку домашнее задание и даже писать контрольные.

Как это происходит? И какие программы позволяют школьникам и студентам осваивать науку дома — смотрите в сюжете Татьяны Борисович.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из-за карантина украинцы переходят в онлайн.

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