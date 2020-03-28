Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Лекции, домашнее задание и контрольные работы — дома: онлайн образование в Украине

Украинские школы до сих пор мало развивали дистанционное образование, так же как и отечественные университеты. Но карантин все изменил.

Сейчас на дистанционное онлайн образование перешли все учебные заведения. С его помощью школьники могут заниматься дома, просматривать лекции, сдавать на проверку домашнее задание и даже писать контрольные.

Как это происходит? И какие программы позволяют школьникам и студентам осваивать науку дома — смотрите в сюжете Татьяны Борисович.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из-за карантина украинцы переходят в онлайн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Воркаут по YouTube. Харьковские тренеры проводят занятия онлайн
Воркаут по YouTube. Харьковские тренеры проводят занятия онлайн
Топ-7 бесплатных образовательных ресурсов детям на время карантина
Топ-7 бесплатных образовательных ресурсов детям на время карантина
Продуктивный карантин. Как украинские школы перешли в онлайн
Продуктивный карантин. Как украинские школы перешли в онлайн
Как управлять собственными эмоциями
Как управлять собственными эмоциями
Академія.ONLINE даст доступ молодежи к самым актуальным знаниям — создатель проекта Алексей Кавылин
Академія.ONLINE даст доступ молодежи к самым актуальным знаниям — создатель проекта Алексей Кавылин
В селе Виры на Ровенщине в школе на 200 человек учатся более 600 детей
В селе Виры на Ровенщине в школе на 200 человек учатся более 600 детей
Киев установил рекорд в образовании
Киев установил рекорд в образовании
Впервые в Украине: в Киеве пройдет 10-часовой телевизионный Образовательный марафон
Впервые в Украине: в Киеве пройдет 10-часовой телевизионный Образовательный марафон

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка