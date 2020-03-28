Лекції, домашнє завдання та контрольні роботи – вдома: онлайн освіта в Україні

Українські школи досі мало розвивали дистанційну освіту, так само як і вітчизняні університети. Але карантин усе змінив.

Нині на дистанційну онлайн освіту перейшли всі навчальні заклади. За її допомогою школярі можуть займатися вдома, переглядати лекції, здавати на перевірку домашнє завдання і навіть писати контрольні.

Як це відбувається? І які програми дозволяють школярам та студентам опановувати науку дома – дивіться у сюжеті Тетяни Борисович.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що через карантин українці переходять в онлайн.

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