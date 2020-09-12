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Линкольн, Волга и кабриолет ЗИМ-Фаэтон: фестиваль ретро-авто в Киеве

В Киеве проходит фестиваль ретроавтомобилей Old Car Land. Здесь представлены редчайшие модели авто. Свои ретромашин владельцы свозили со всей Украины. Такой съезд проходит уже 6 лет подряд, но из-за пандемии сейчас участников меньше, ведь пришлось установить ограничения.

Однако на фестиваль все же смогли прибыть более 200 автомобилей. Здесь есть американские Линкольны, в свое время возили американскую элиту, и советские Волги, и представительницы Чайки. Некоторым моделям 60 лет, а ездят, как новые. Поэтому в столице и устроили автопробег ретромашин, который киевляне наблюдали с восторгом.

Уникальные автомобили советского, европейского и американского автопрома можно увидеть, а некоторые экземпляры даже приобрести в Национальном музее авиации до 13 сентября.

Также в Украине изменили методику расчета среднерыночной цены автомобиля, чтобы исключить возможность вмешательства в определение цены нового авто.

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