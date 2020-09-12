Лінкольн, Волга та кабріолет ЗІМ-Фаетон: фестиваль ретро-авто в Києві

У Києві проходить фестиваль ретроавтомобілів Old Car Land. Тут представлені надзвичайно рідкісні моделі авто. Свої ретромашини власники звозили з усієї України. Такий з’їзд відбувається уже 6 років поспіль, але через пандемію нині учасників менше, адже довелось встановити обмеження.

Проте на фестиваль все ж змогли прибути понад 200 автівок. Тут є американські Лінкольни, що свого часу возили американську еліту, і радянські Волги, і представниці Чайки. Деяким моделям 60 років, а їздять, як нові. Тому у столиці й влаштували автопробіг ретромашин, який кияни спостерігали із захопленням.

Унікальні автівки радянського, европейського та американського автопрому можна побачити, а деякі екземпляри навіть придбати у Національному музеї авіації до 13 вересня.

Також в Україні змінили методику розрахунку середньоринкової ціни автомобіля, щоб виключити можливість втручання у визначення ціни нового авто.