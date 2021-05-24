Лукашенко влаштував міжнародний скандал: реакція світу на арешт Протасевича

Глави держав та урядів країн ЄС розглянуть ситуацію з арештом опозиційного білоруського журналіста, співзасновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в межах дводенної надзвичайної зустрічі в Брюсселі.

Негайно звільнити Протасевича, якого із застосуванням винищувачів затримали на борту літака компанії Ryanair, вимагає Україна, Євросоюз, Сполучені Штати, Канада та інші країни.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, ситуація в Мінську потребує міжнародного розслідування.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав дії Олександра Лукашенка шокуючим актом, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошує на необхідності запровадити санкції проти відповідальних за викрадення літака.

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вважає, що відтепер жодній людині, яка здійснюватиме політ над Білоруссю, не гарантована навіть базова безпека.

– Лукашенко особисто влаштував міжнародний скандал – використав військову авіацію проти мирних громадян Білорусі та країн Європи з метою розправи над однією-єдиною людиною, – зазначила вона.

Білоруська сторона стверджує, що причини таких дій військових були зовсім не політичні, а пов’язані із загрозою теракту.

Діаспора й небайдужі місцеві провели протести проти арешту опозиціонера в різних країнах. Акція солідарності відбулася й у Києві.

Із плакатами на підтримку Романа Протасевича зустріли й пасажирів літака компанії Ryanair в аеропорту Вільнюса.

Затримання Протасевича в Мінську

23 травня в Мінську екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, нібито через надходження сигналу про замінування, коли борт пролітав над Білоруссю.

Серед пасажирів рейсу був засновник білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Після посадки його затримали.

Напередодні влада оголосила Протасевича в міждержавний розшук і навіть просила Польщу видати його для притягнення до кримінальної відповідальності як обвинувачуваного у справі про масові заворушення в Білорусі.

Детальніше про затримання Романа Протасевича в Мінську читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Роман Протасевич

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