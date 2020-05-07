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Литва продлевает чрезвычайное положение, Нидерланды выходят из карантина — Covid-19 в мире

Количество больных коронавирусом в мире приближается к четырем миллионам. Умерли более 263 тыс. Вылечились более 1 млн 245 тыс.

В Испании продлили на две недели чрезвычайное положение. В Литве — до лета. С понедельника постепенно выходят из карантина Нидерланды, ослабляет ограничения Великобритания, хотя там сейчас самая высокая смертность в Европе. А итальянские ученые объявили, что изобрели вакцину от Covid-19.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире смотрите в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что РФ готовится к пику эпидемии, ЕС выходит из карантина.

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