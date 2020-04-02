Люди без масок и не соблюдают дистанцию — ситуация с рынками в Украине

В Украине уже понемногу возобновляют работу продуктовые рынки. Правительство разрешило их открыть, но власть на местах решает сама — делать это или нет.

На базарах должны быть максимальные меры безопасности — обязательный масочный режим, дистанция между покупателями — полтора метра, а между торговцами — не менее трех.

О дистанции на продуктовом рынке Ужгорода люди только говорят. На самом деле возле лотков огромные очереди. Расстояние между покупателями мизерное. В масках — единицы. И никакого контроля. Не спешат следовать рекомендациям МЗ и сами продавцы — одноразовые маски они носят по несколько дней. Никаких антисептиков. А перчатки — похожи на сито.

Подробнее о ситуации на рынках Украины во время карантина смотрите в сборном сюжете из регионов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что во Львове начали штрафовать рынки за нарушение карантина.

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