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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Люди без масок і не дотримуються дистанції – ситуація з ринками в Україні

В Україні вже потроху відновлюють роботу продуктові ринки. Уряд дозволив їх відкрити, але влада на місцях вирішує сама – робити це чи ні.

На базарах мають бути максимальні заходи безпеки – обов’язковий масковий режим, дистанція між покупцями – півтора метра, а між торгівцями – не менше трьох.

Про дистанцію на продуктовому ринку Ужгорода люди лише говорять. Насправді ж біля яток величезні черги. Відстань між покупцями мізерна.  У масках – одиниці. І жодного контролю. Не поспішають дотримуватися рекомендацій МОЗ і самі продавці – одноразові маски вони носять по кілька днів. Жодного антисептику. А рукавички – схожі на сито.

Докладніше про ситуацію на ринках України під час карантину дивіться у збірному сюжеті з регіонів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Львові почали штрафувати ринки за порушення карантину.

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