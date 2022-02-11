Люди выстраиваются в длиннющие очереди: в Китае массово скупают символ Олимпиады-2022

В Китае местные жители массово скупают символику зимних Олимпийских игр-2022. Вокруг талисманов Олимпиады в Пекине появился безумный ажиотаж.

Люди выстраиваются в длинные очереди за несколько часов до открытия магазинов, чтобы купить сувениры с пандой Бин Дунь Дунь.

На китайском языке слово Бин имеет несколько значений, но в первую очередь означает лед, а вместе с ним – чистоту и силу. Дунь Дунь означает здоровый, крепкий и жизнерадостный.

Сувенирная панда одета в костюм из льда, напоминающий космический скафандр. В такой способ организаторы выражают связь с новыми технологиями и будущим, где возможности не имеют предела.

Мягкие игрушки, стеклянные шары и брелоки разметают с полок в считанные часы. Не меньший спрос на эти товары наблюдается в интернете – китайцы сделали миллионы предзаказов.

Организаторы пытаются спасти ситуацию увеличением производства этого товара, прося магазины продавать не больше одного сувенира на человека.

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