Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Спорт

Люди шикуються у довжелезні черги: у Китаї масово скуповують символ Олімпіади-2022

Юля Захарченко редакторка стрічки

У Китаї місцеві жителі масово скуповують символіку зимових Олімпійських ігор-2022. Навколо талісманів Олімпіади у Пекіні з’явився шалений ажіотаж.

Люди шикуються у довжелезні черги за декілька годин до відкриття магазинів, щоб купити сувеніри із пандою Бін Дунь Дунь.

Фото: Getty Images

Китайською мовою слово Бін має декілька значень, але першочергово означає лід, а разом з ним – чистоту та силу. Дунь Дунь означає здоровий, міцний та життєрадісний.

Сувенірна панда одягнена у костюм із льоду, що нагадує космічний скафандр. У такий спосіб організатори висловлюють зв’язок із новими технологіями та майбутнім, де можливості не мають меж.

М’які іграшки, скляні кулі та брелоки розмітають з полиць за лічені години. Не менший попит на ці товари спостерігається в інтернеті – китайці зробили мільйони передзамовлень.

Організатори намагаються врятувати ситуацію збільшенням виробництва цього товару, просячи магазини продавати не більше одного сувеніра на людину.

Читайте
Медальний залік Олімпіади-2022: Німеччина продовжує лідирувати

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Медальний залік Олімпіади-2022: Німеччина продовжує лідирувати
Медальний залік Олімпіади-2022: Німеччина продовжує лідирувати
Ні війні в Україні: скелетоніст Гераскевич провів мовчазний протест на Іграх-2022
Ні війні в Україні: скелетоніст Гераскевич провів мовчазний протест на Іграх-2022
Українська сноубордистка Данча подасть протест на організаторів Олімпіади-2022
Українська сноубордистка Данча подасть протест на організаторів Олімпіади-2022
Джима у топ-10 спринтерської гонки: скільки українок відібралися до персьюту
Джима у топ-10 спринтерської гонки: скільки українок відібралися до персьюту
Біатлоністка Білосюк одужала від Covid-19 та повернулася у розташування збірної
Біатлоністка Білосюк одужала від Covid-19 та повернулася у розташування збірної
Найтитулованіший сноубордист в історії Шон Вайт завершив кар’єру
Найтитулованіший сноубордист в історії Шон Вайт завершив кар’єру
МОК оскаржить у суді участь російської фігуристки Валієвої в Олімпіаді-2022
МОК оскаржить у суді участь російської фігуристки Валієвої в Олімпіаді-2022
Український фігурист Шмуратко пообіцяв “розрив” на наступній Олімпіаді
Український фігурист Шмуратко пообіцяв “розрив” на наступній Олімпіаді
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка