Люди шикуються у довжелезні черги: у Китаї масово скуповують символ Олімпіади-2022

У Китаї місцеві жителі масово скуповують символіку зимових Олімпійських ігор-2022. Навколо талісманів Олімпіади у Пекіні з’явився шалений ажіотаж.

Люди шикуються у довжелезні черги за декілька годин до відкриття магазинів, щоб купити сувеніри із пандою Бін Дунь Дунь.

Китайською мовою слово Бін має декілька значень, але першочергово означає лід, а разом з ним – чистоту та силу. Дунь Дунь означає здоровий, міцний та життєрадісний.

Сувенірна панда одягнена у костюм із льоду, що нагадує космічний скафандр. У такий спосіб організатори висловлюють зв’язок із новими технологіями та майбутнім, де можливості не мають меж.

М’які іграшки, скляні кулі та брелоки розмітають з полиць за лічені години. Не менший попит на ці товари спостерігається в інтернеті – китайці зробили мільйони передзамовлень.

Організатори намагаються врятувати ситуацію збільшенням виробництва цього товару, просячи магазини продавати не більше одного сувеніра на людину.

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