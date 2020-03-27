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Факты / Видео / Украина

Люди стоят всю ночь: на границе Украины с Польшей огромные очереди

Сегодня (27 марта) с полуночи Украина закрывает границы и все пассажирские перевозки. За пределами страны почти 14 тыс. наших граждан изъявивших желание вернуться на Родину. На границе с Польшей уже образовались гигантские очереди, украинцы хотят попасть домой до закрытия рубежей.

На видео, которое выкладывают в соцсетях видно, что люди без масок, стоят тесно друг к другу и не соблюдают дистанцию. Пограничники отчитываются: только сегодня до полудня границу с Польшей пересекло 7,5 тыс. украинцев, это почти вдвое больше, чем вчера за все сутки.

Пограничники утверждают, что на работу вышла дополнительная смена работников с мобильными комплексами контроля. Перед пунктом пропуска Дорогуск-Ягодин очередь людей протянулась на несколько метров — многие провели здесь всю ночь.

Факты ICTV ранее писали о том, какая ситуация на границах с Польшей.

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