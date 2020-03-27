В пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в очереди на возвращение домой стоят 1,8 тыс. украинцев (по состоянию на 18.00).
Скопление людей наблюдается из-за большого количества наших граждан, прибывших без собственного транспорта на границу.
Также пропуск людей задерживается из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий, введеных в связи с распространением коронавируса. Всего в пункте пропуска Краковец пропущены сегодня 3 178 человек.
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1,8 тыс. украинцев в очереди в ПП Краковец: какая ситуация на границах с Польшей / 3 фотографии
В то же время в пункте пропуска Ягодин очереди нет, пограничники пропустили 5,6 тыс. человек.
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В пункте пропуска Рава-Русская всего были пропущены 3 729 человек, а очередь по состоянию на 18.00 составила 50 человек.
Как известно, на карантин домой из Польши выехало около 20% украинских работников — это каждый пятый трудовой мигрант.
Источник: ГоспогранслужбаЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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