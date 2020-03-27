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Факты / Украина

1,8 тыс. украинцев в очереди в ПП Краковец: какая ситуация на границах с Польшей

В пункте пропуска Краковец на украинско-польской границе в очереди на возвращение домой стоят 1,8 тыс. украинцев (по состоянию на 18.00).

Скопление людей наблюдается из-за большого количества наших граждан, прибывших без собственного транспорта на границу.

Также пропуск людей задерживается из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий, введеных в связи с распространением коронавируса. Всего в пункте пропуска Краковец пропущены сегодня 3 178 человек.

1,8 тыс. украинцев в очереди в ПП Краковец: какая ситуация на границах с Польшей / 3 фотографии

В то же время в пункте пропуска Ягодин очереди нет, пограничники пропустили 5,6 тыс. человек.

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В пункте пропуска Рава-Русская всего были пропущены 3 729 человек, а очередь по состоянию на 18.00 составила 50 человек.

Как известно, на карантин домой из Польши выехало около 20% украинских работников — это каждый пятый трудовой мигрант.

Источник: Госпогранслужба

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